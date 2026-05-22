Weekend importante per le rappresentative giovanili dell'Inter, impegnate per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. A partire dalla Under 20 allenata da Benny Carbone, che oggi a Cesena affonta i pari età romagnoli per guadagnarsi la Final Four Scudetto in una partita che si presenta sicuramente complicata. Di seguito tutti gli impegni delle squadre femminili e maschili, pubblicati sul sito ufficiale del club.

UNDER 20 Venerdì 22 maggio, ore 18:00 – 1° turno Fasi Finali: Cesena-Inter – Stadio Dino Manuzzi, Cesena.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 23 maggio, ore 15:00 - Amichevole: Inter-Pro Sesto - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Domenica 24 maggio, ore 11:00 – Campionato, 37ª giornata: Lazio-Inter – Centro Sportivo "La Borghesiana", Roma.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 24 maggio, ore 11:30 – 3a Giornata Fase Nazionale Campionato U17: Inter-Uesse Sarnico – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 24 maggio, ore 15:30 – Campionato, 14ª giornata Fase Interregionale: Atalanta-Inter – Centro Sportivo Comunale, Brembate.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 12:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.