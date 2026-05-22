Il 22 maggio è una data speciale per l'Inter perché coincide con la conquista della Champions League e con il completamento della leggenda del Triplete. Una serata che il popolo nerazzurro ricorderà per sempre e che i protagonisti di quell'impresa ci tengono a ricordare a ogni anniversario. Uno di questi è Marco Materazzi: "22.05.2010 - Una notte eterna", recita l'incipit del post pubblicato su Instagram dall'ex difensore interista.

Matrix poi aggiunge: "La Champions League, il Triplete, la storia dell'Inter, la NOSTRA storia. Quella coppa resterà per sempre parte di me. Per la squadra, per i tifosi, per chi ha creduto in noi fino all’ultimo secondo".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 17:56
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.