Il 22 maggio è una data speciale per l'Inter perché coincide con la conquista della Champions League e con il completamento della leggenda del Triplete. Una serata che il popolo nerazzurro ricorderà per sempre e che i protagonisti di quell'impresa ci tengono a ricordare a ogni anniversario. Uno di questi è Marco Materazzi: "22.05.2010 - Una notte eterna", recita l'incipit del post pubblicato su Instagram dall'ex difensore interista.

Matrix poi aggiunge: "La Champions League, il Triplete, la storia dell'Inter, la NOSTRA storia. Quella coppa resterà per sempre parte di me. Per la squadra, per i tifosi, per chi ha creduto in noi fino all’ultimo secondo".