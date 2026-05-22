Kosta Runjaic si è aggiudicato il premio 'Philadelphia Coach Of The Month di maggio' per la Serie A. Il tecnico dell'Udinese riceverà il trofeo prima dell'ultima gara della stagione dei friulani, in programma domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Kosta Runjaic si è confermato anche in questa stagione un ottimo allenatore – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. La sua capacità di valorizzare giovani talenti e creare un gruppo coeso si lega alla perfezione al suo credo tattico, fatto di intensità, occupazione del campo in ampiezza, dinamismo e continui inserimenti. Nel mese di maggio, con i successi contro Torino e Cagliari, Runjaic ha portato a compimento il suo grande lavoro ottenendo, a una giornata dal termine della stagione, il miglior piazzamento in Serie A dell'Udinese dalla stagione 2012/2013”.