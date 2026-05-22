Senza nulla più da chiedere alla stagione, l'Inter campione d'Italia e il Bologna, già escluso dalla corsa per l'Europa, si sfidano al Dall'Ara nell'anticipo del sabato alle 18 dell'ultima giornata di Serie A. Gli emiliani hanno vinto tre delle ultime quattro gare interne di campionato contro i nerazzurri, ma i bookmaker vedono un'inversione di tendenza. Il colpo interno degli uomini di Christian Chivu, riporta Agipronews, si gioca infatti a 2,25 su Goldbet e Betflag con il segno «1» a 3,00 e il pareggio (assente da settembre 2017) a 3,65 volte la posta. L'Over, che ha prevalso due volte negli ultimi cinque precedenti, è in vantaggio (1,53) sull'Under, indicato a 2,35. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, a 6,50 l'1-1 dell'ultimo segno «X». Un bis dello 0-1 dell'ultimo successo interista (marzo 2024) paga 11,00, in vantaggio sull'1-0 (12,00) come nell'ultimo confronto diretto a Bologna.

MARCATORI – Lautaro Martinez, a segno anche all'andata a San Siro, comanda nelle quote goal (2,40) per la sua sesta rete in carriera contro il Bologna. Sarebbe però la sua prima marcatura di sempre al Dall'Ara. Con Marcus Thuram tenuto a riposo in vista dei Mondiali, spazio ad Ange Bonny, offerto a 2,85 per il sesto centro in campionato. Fra i padroni di casa, Vincenzo Italiano si affida, a 2,75, a Santiago Castro, che ha colpito l'Inter al Meazza lo scorso 4 gennaio, e Riccardo Orsolini, reduce da due goal nelle ultime due giornate e a caccia dell'undicesimo in Serie A.