Finisce ai quarti di finale la stagione dell'Inter Primavera, eliminata dal Cesena al Manuzzi. I romagnoli vincono 2-1 una gara piacevole per ottanta minuti e poi rovinata dal direttore di gara Dini. Andiamo con ordine però: l'Inter sblocca la partita al 24' con un bel gol di testa di Kukulis, bravo ad anticipare tutti su situazione di calcio piazzato. Il Cesena, che non ha creato praticamente nulla fino a quel momento, pareggia su rigore al 34'. Della Mora trattiene Wade, Tosku non sbaglia dagli undici metri.

Nella ripresa poche occasioni da una parte e dall'altra, fino all'80'. Angolo per il Cesena calciato verso la porta da Poletti, Taho viene placcato da un giocatore del Cesena che lo spinge dentro la porta cadendo sopra di lui e la palla entra in rete. Gol incredibilmente convalidato dall'arbitro, che poi espelle per proteste lo stesso Taho. Nel finale l'inferiorità numerica e la stanchezza impediscono all'Inter di organizzare un tentativo credibile di rimonta, anche perché comunque con il pareggio avrebbe passato il turno il Cesena. Finisce quindi ai quarti di finale la stagione dell'Inter nel campionato Primavera. Con grande delusione.

CESENA-INTER 2-1

Marcatore: Kukulis (24'), Tosku (rig. 34'), Poletti (80')

CESENA (4-3-1-2): Fontana; Amadori; Ribello, Casadei, Ridolfi (dal 89' Marini); Mattioli, Domeniconi, Poletti; Tosku (dal 68' Zamagni); Wade, Rossetti (dal 89' Lantignotti)

A disposizione: Gianfanti, Baietta, Carbone, Kebbeh, Tonti, Berti, Biguzzi, Abbondanza.

Allenatore: Nicola Campedelli

Ammonito: Rossetti (86')

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora (dal 55' Ballo), Bovio, Jakirovic (dal 81' Farronato), Mayé; Cerpelletti, Zanchetta (dal 55' Zarate), Mancuso; Zouin, Kukulis (dal 64' Iddrissou), El Mahboubi (dal 64' Marello).

A disposizione: Moressa, La Torre, Nenna, Vukoje, Breda, Gjeci.

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Della Mora (33'), Zarate (86'), Cerpelletti (86')

Espulso: Taho (81')

Arbitro: Dini (Città di Castello)

Assistenti: Brunozzi-Bosco

Quarto ufficiale: Maccorin

RIVIVI IL LIVE

19.56 - Finisce qui: Inter eliminata dal Cesena, vincono 2-1 i romagnoli.

90' - Sei di recupero.

89' - Doppio cambio Cesena: Lantignotti rileva Rossetti, Marini entra per Ridolfi.

86' - Ammonito Zarate per un fallo. Ammoniti anche Cerpelletti e Rossetti. Dini ha perso completamente la partita.

81' - Espulso Taho per proteste, entra Farronato per Jakirovic, saltati tutti gli schemi.

IL GOL - Poletti batte verso la porta con il destro, la palla entra senza che nessuno la tocchi. Anche perché c'è un giocatore del Cesena che ha spinto dentro la porta Taho, che ovviamente da terra non può intervenire. L'arbitro Dini ci pensa un attimo, poi convalida il gol. Scelta incomprensibile, visto che il giocatore che ha portato il blocco è addirittura caduto sopra al portiere dell'Inter.

80' - GOL DEL CESENA. Gol olimpico del Cesena, Poletti, 2-1.

80' - Contropiede Cesena con Amadori, dopo un angolo non sfruttato dall'Inter. Si rifugia in corner Ballo.

76' - Torna a farsi vedere l'Inter. Tiro al volo di Zarate dopo un dribbling di Mancuso. La sfera si era impennata per un contrasto, il centrocampista ha cercato la conclusione di prima. Fontana blocca.

73' - Break centrale per Wade, che spacca in due la difesa interista e conquista un angolo importante per dare fiato ai suoi. L'Inter ora si affida principalmente a Marello, che si sta facendo carico di tutti i calci piazzati e dei cross dalla sinistra.

68' - Cambio per il Cesena. Fuori Tosku, dentro Zamagni.

67' - Clamorosa traversa di Marello! Punizione battuta benissimo, solo qualche centimetro troppo alta. Che sfortuna qui per l'Inter.

64' - Altri due cambi per l'Inter: Iddrissou per Kukulis e Marello per El Mahboubi.

62' - El Mahboubi crossa, Mancuso colpisce di testa: tiro debole, che si impenna sopra la traversa e cade dietro la porta.

57' - Inter vicinissima all'1-2! Mayé arriva in corsa e incorna bene la palla che arrivava dalla destra. Ribello salva sulla linea.

55' - Cambi per l'Inter. Fuori Zanchetta per Zarate e l'ammonito Della Mora per Ballo.

52' - Tiro cross di Mayé che rimbalza davanti a Fontana: presa sicura per lui.

50' - Ritmi lenti in avvio di secondo tempo, un po' come era successo nella prima frazione. L'Inter però sta alzando il proprio baricentro e ha già messo un paio di cross interessanti su cui ha fatto buona guardia la difesa di casa.

19.04 - Via alla ripresa al Manuzzi.

19.03 - Squadre in campo per la ripresa.

Primo tempo in cui l'Inter ha fatto meglio al Manuzzi, ma non basta per chiudere in vantaggio i primi 45'. I nerazzurri sono partiti bene e hanno sbloccato la gara al 24' con Kukulis, bravo di testa a bucare la difesa di casa. Qualche minuto più tardi una gigantesca occasione per Cerpelletti, che avrebbe potuto regalare il doppio vantaggio alla squadra di Carbone: ha salvato tutto, per il Cesena, Fontana. Poi il pari, su rigore, con il Cesena bravo a sfruttare l'errore di Della Mora in marcatura su Wade. Il terzino nerazzurro ha perso il duello con il giocatore bianconero e ha concesso il penalty, trasformato da Tosku al 34'. Nient'altro da segnalare negli ultimi minuti, con l'Inter che nella ripresa dovrà trovare la vittoria per passare il turno. Con il pari andrebbe in semifinale il Cesena, in virtù del miglior piazzamento in regular season.

18.49 - Finisce qui il primo tempo. Si rientra negli spogliatoi sull'1-1.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

40' - Cresce ora il Cesena, che dopo il gol si è sciolto un po'. L'Inter fatica adesso ad arrivare nella trequarti dei padroni di casa.

IL GOL - Rigore perfetto: mancino incrociato rasoterra, molto forte, imparabile pur andando dalla parte giusta per Taho. Tosku ha calciato un ottimo rigore.

34' - GOL DEL CESENA. Tosku incrocia e Taho, pur indovinando l'angolo, non ci arriva. Tutto da rifare per i nerazzurri.

33' - Rigore Cesena! Lancio lungo, Wade e Della Mora vanno alla caccia della sfera e si agganciano, per l'arbitro è rigore. Ammonito Della Mora.

28' - Inter vicinissima al raddoppio! Il cross dalla sinistra trova Kukulis, che però nel contrasto cade sul pallone. La sfera resta lì e il primo ad arrivarci, a pochi metri dalla porta, è Cerpelletti. Miracolo di Fontana sul tiro del capitano dell'Inter, che sarebbe valso lo 0-2. Poi la difesa bianconera resiste e libera.

IL GOL - Punizione dalla sinistra conquistata da Zouin e ben battuta da El Mahboubi. Sul primo palo arriva Kukulis: stacco imperioso del lettone e gol di testa per l'uomo copertina di questo finale di stagione della Primavera nerazzurra. Avanti l'Inter a metà del primo tempo!

24' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! Che stacco, Inter in vantaggio 0-1!

20' - Brivido per Bovio, ultimo uomo in difesa. La pressione di Tosku, unita a uno stop non perfetto del difensore nerazzurro, rischia di essere efficace. Poi il centrale di Carbone recupera il controllo della sfera, senza conseguenze.

17' - L'Inter quando ha la palla tende a portare molti uomini nella metà-campo del Cesena. Partecipano alla manovra, in alcuni frangenti, anche i due centrali. Questa volta è Jakirovic ad arrivare al cross: blocca Fontana.

15' - Wade si invola verso la porta di Taho in contropiede, grande scivolata di Jakirovic: il croato ferma la ripartenza e costringe il Cesena alla rimessa laterale.

12' - Rossetti si fa vedere in area di rigore dell'Inter: Mayé e Della Mora collaborano e quest'ultimo libera.

7' - Alza i giri del motore l'Inter. Mancuso si inserisce sulla sinistra e scarica a rimochio per Cerpelletti. Tanto spazio per lui, che calcia di prima di destro. Non è il suo piede preferito: tiro debole e centrale, blocca Fontana.

6' - Prima potenziale occasione Inter, con una punizione dalla destra battuta da Cerpelletti. La traiettoria del cross del capitano interista è imprecisa, palla direttamente sul fondo.

1' - Il Cesena recupera palla e si fa subito vedere: Bovio respinge il cross di Tosku.

18.00 - Si comincia! Primo pallone per l'Inter.

17.58 - Squadre in campo a Cesena. Inter in nerazzurro, padroni di casa in bianco.

L'Inter Primavera è chiamata al colpaccio in casa del Cesena nel primo turno di playoff. I romagnoli hanno chiuso al terzo posto la stagione regolare, mentre i nerazzurri di Carbone sono saliti sul treno per la post-season all'ultima fermata, battendo il Genoa mentre l'Atalanta perdeva con la Juventus all'ultima giornata. La vincente del quarto di finale di oggi sfiderà in semifinale il Parma, lunedì alle 18.30, mentre dall'altro lato del tabellone la Fiorentina se la vedrà con il Bologna. L'Inter dovrà vincere per accedere alla fase successiva, mentre il Cesena ha a disposizione due risultati su tre. Per la partita in programma al Manuzzi, Carbone opta per il solito 4-3-3 con Zanchetta e Cerpelletti a spartirsi i compiti di regia. Davanti tornano due esterni d'attacco puri come El Mahboubi e Zouin, insieme dal primo minuto, mentre la punta è Kukulis. Calcio d'inizio alle ore 18, ecco le formazioni ufficiali.