Ritorna l'appuntamento delle 19 in diretta con il Salotto di FcInterNews. Viviamo insieme la vigilia di Bologna-Inter, ultimo match di campionato e della stagione nerazzurra. Le ultimissime di formazione e le scelte di Chivu per gli ultimi 90 minuti.

Spazio anche al calciomercato, a partire dalle dichiarazioni polemiche di Fabregas su Nico Paz e ai rumors su Jones. Dalla porta all'attacco, il punto sulle strategie nerazzurre e su quello che dobbiamo aspettarci in estate.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.