Due spettatori d'eccezione questa sera al Manuzzi per la sfida di playoff del campionato Primavera 1 tra Cesena e Inter: sugli spalti dell'Orogel Stadium della città romagnola sono presenti anche i direttori sportivi del club nerazzurro Piero Ausilio e Dario Baccin, che non hanno voluto far mancare il loro sostegno ai ragazzi di Benito Carbone per questa sfida che vale l'accesso alle Final Four del Viola Park dove i nerazzurri vorranno approdare per difendere il tricolore sul petto. 

Sezione: News / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 18:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.