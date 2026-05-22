Due spettatori d'eccezione questa sera al Manuzzi per la sfida di playoff del campionato Primavera 1 tra Cesena e Inter: sugli spalti dell'Orogel Stadium della città romagnola sono presenti anche i direttori sportivi del club nerazzurro Piero Ausilio e Dario Baccin, che non hanno voluto far mancare il loro sostegno ai ragazzi di Benito Carbone per questa sfida che vale l'accesso alle Final Four del Viola Park dove i nerazzurri vorranno approdare per difendere il tricolore sul petto.