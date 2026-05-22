Sono 22 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, in vista dell'ultima sfida stagionale contro i campioni d'Italia dell'Inter, in programma domani sera, allo stadio 'Renato Dall'Ara' (fischio d'inizio ore 18). Nella lista diramata dal tecnico rossoblu non compare il nome di Riccardo Orsolini, assente a causa di una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. 

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 13:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.