Questa sera, all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, il Cesena Primavera ospiterà l'Inter Under 20 di Benny Carbone per il primo turno dei playoff scudetto (fischio d'inizio ore 18). Una sfida da dentro o fuori che Nicola Campedelli, tecnico dei romagnoli, ha inquadrato così ai canali ufficiali del club: "I ragazzi sono molto carichi e hanno grande entusiasmo per arrivare al meglio a questa sfida. Essere approdati alle Fasi Finali rappresenta una grande soddisfazione perché, oltre ad aver ottenuto un prestigioso piazzamento in campionato, c’è stata una grande valorizzazione dei ragazzi e una crescita importante. Questo è quindi un ulteriore motivo di soddisfazione e di orgoglio per una stagione fantastica

Giocare al Manuzzi - ha continuato Campedelli - è un’ennesima opportunità che i ragazzi si sono conquistati. Ci sarà sicuramente tanta emozione, che dovremo essere bravi a gestire, ma questo porterà anche ulteriore entusiasmo e voglia di continuare a fare bene. Per affrontare sfide di questo livello, e in particolare quella con l’Inter, dovremo essere al massimo delle nostre qualità e dare tutto, e sicuramente il Manuzzi ci darà una grande mano".