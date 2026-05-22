Nonostante non ci sia più nulla da chiedere in termini di classifica, per Bologna e Inter, lo stadio Dall'Ara presenterà la cornice delle grandi occasioni, come riporta oggi Il Resto del Carlino.

"Un Dall’Ara che se non sarà esaurito poco ci manca - si legge -: Saputo ha ringraziato i tifosi rossoblù alla vigilia della gara con l’Inter, con il Bologna che ha poi predisposto l’aumento del prezzo dei biglietti per la sfida con i nerazzurri, pregustando il grande incasso per l’ultimo atto della festa scudetto dei nerazzurri. Obiettivo centrato, con quota 30mila sfondata e un’ampia presenza di tifosi ospiti prevista tanto nei distinti quanto in tribuna, oltre che nel settore ospiti".