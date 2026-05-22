A ufficializzare le date è stato direttamente Gianfelice Facchetti, colui che ha messo in piedi lo spettacolo "Aperti al mondo. Dal 1908" e lo ha mostrato qualche mese fa ai ragazzi del settore giovanile dell'Inter e poi, due giorni fa, a dirigenti e componenti della prima squadra.

La storia dell'Inter, raccontata dal figlio del grande Giacinto, sarà in scena il 26 e 27 settembre al Teatro Gerolamo. Le due date sono state pubblicate dallo stesso Gianfelice attraverso la sua pagina Instagram, a corredo di una serie di foto che lo vedono sul palco assieme a Nicolò Barella.