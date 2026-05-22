Aleksandar Stankovic si è appena laureato campione di Belgio con il Bruges, grazie al pareggio conquistato ieri in Pro League in casa del Mechelen, partita a cui ha partecipato (per tutta la sfida) anche lo stesso Stankovic. A fine partita sono partiti i festeggiamenti, con il figlio d'arte impegnato (megafono in mano) a intonare cori insieme a compagni di squadra e tifosi.

Piccolo particolare, anche il Bruges (come l'Inter) ha sfoggiato sulle maglie le due stelle per il ventesimo titolo raggiunto in campionato, traguardo che l'Inter ha tagliato nel 2024.