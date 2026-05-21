Ai microfoni di B/R Football, Marcus Thuram è tornato sulla stagione dell’Inter, soffermandosi sul percorso che ha portato allo scudetto e sul lavoro di Cristian Chivu.

L’attaccante nerazzurro ha indicato anche quella che, a suo avviso, è stata la partita simbolo della cavalcata interista:

“Momento preferito della stagione? La sfida contro la Roma a San Siro, quando Lautaro Martinez è tornato e abbiamo fatto una grande prestazione. In quel momento abbiamo spinto e fatto quel filotto di risultati per vincere il campionato".