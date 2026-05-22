È finita la storia tra il Real Madrid e David Alaba. Il club madrileno ha infatti annunciato la fine dell'esperienza del terzino austriaco in Spagna attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, dove il Real esprime la propria gratitudine e tutto il proprio affetto a un giocatore che ha fatto parte di una squadra protagonista di uno dei periodi di maggior successo della nostra storia. A salutarlo, anche il presidente Florentino Perez: "David Alaba si è guadagnato l'affetto di tutti i tifosi del Real Madrid per la sua dedizione, il suo impegno e per un'immagine iconica nel nostro percorso verso la quattordicesima Coppa dei Campioni, che ha simboleggiato la celebrazione di una vittoria ed è ormai parte della storia del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre casa sua”. Alaba, con le Merengues, ha giocato 131 partite in 5 stagioni, durante le quali ha vinto 11 titoli: 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe europee, 2 campionati, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna.

Romano: "L'austriaco proposto alle big italiane"

Quale sarà ora il destino del capitano della Nazionale austriaca? Tra le varie piste che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane, alcune possono portare all'Italia, visto che il giocatore, riporta Fabrizio Romano, è stato offerto a Juventus, Inter e Milan. Da questo punto di vista, però, nessun club sin qui ha fatto registrare segnali di apertura.