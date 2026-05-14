Thuram e non solo. I freschi di zona, in quel di Milano su sponda nerazzurra, sono più di uno e Marcus è il boss e Nicolò Barella è l’onnipresente anima della festa e il re delle danze (a giudicare dalle testimonianze del nuovo ballo firmato NB23 dalle origini ignote nel quale si è esibito negli spogliatoi dell'Olimpico dopo la vittoria di ieri), Yann Bisseck non ha nulla da invidiare a nessuno: né ai compagni sopraccitati né ad altri. Il difensore tedesco, che già aveva dato modo in passato di mostrare la sua ironia, ha dato il meglio di sé nei festeggiamenti delle ultime settimane e nello specifico degli ultimi due giorni.
Dopo lo scudetto, il ventunesimo della storia della Beneamata, ecco la Coppa Italia! La decima del Palmares dei milanesi. L’Inter di Cristian Chivu ieri sera ha battuto la Lazio in finale sul prato dell'Olimpico, sotto il cielo della Capitale, vittoria che è valsa ai nerazzurri il bis di titoli nazionali della stagione e fa Doblete. Un doblete che "ha un buon saporeeeeeeeeeee" come ci tiene a sottolineare il 31 di Cristian Chivu che su Instagram si è dilettato a mettere la descrizione di cui sopra, a margine di una foto di ieri che lo ritrae con un’espressione che sa di 'non male questa Coppa qui'.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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