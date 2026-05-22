In questa fase finale della stagione, in attesa dell'inizio dei Mondiali, il mercato la farà da padrone e in tema Inter le notizie abbonderanno, vista anche la necessità del club di rinfrescare la rosa sostituendo diversi giocatori in uscita. Tra i nomi cerchiati in rosso, per rinforzare la difesa, c'è da mesi quello di Oumar Solet, che l'Inter non ha mai perso di vista e finalmente potrebbe portare a Milano. Un'eventuale partenza che potrebbe pesare in casa friulana, vista l'importanza del francese nello scacchiere di Kosta Runjaic, ma l'ex bianconero Maurizio Domizzi, intervistato da Il Messaggero Veneto, non è affatto catastrofista sull'argomento, anzi.

Domizzi si è così espresso sulla possibile partenza di Solet: "Anche quando è partito Bijol c'era un punto interrogativo, ma come per lo sloveno penso che anche lui possa essere sostituito". Meno fatalista invece sul fronte Christian Kabasele, a suo dire "uno di quei giocatori che servono". "Al di là di possibili cessioni illustri - aggiunge Domizzi -, comunque, l'Udinese si è comunque rimessa sulla giusta via".