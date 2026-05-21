All'Arena Civica di Milano si è consumata quest'oggi la grande festa del popolo interista. Lo storico impianto di Parco Sempione è stato addobbato a festa con tanti reminder del doppio trionfo Scudetto-Coppa Italia per accogliere la squadra di Cristian Chivu che ha regalato una gioia alle migliaia di tifosi accorsi sui marmorei spalti dell'Arena dedicata a Gianni Brera per un allenamento speciale in vista del match di congedo al campionato contro il Bologna.

Allenamento preceduto dalla partitella delle Legends nerazzurre a campo ridotto, poi dalla foto collettiva scattata sul prato dell'Arena con tutto l'universo nerazzurro, dalla dirigenza alle squadre. L'allenamento dei nerazzurri, dopo una prima parte aerobica, si è poi sviluppato con un torello e un'esercitazione tecnico-tattica con partitella. Particolari acclamazioni per le reti segnate, in particolare per quella di Lautaro Martinez. Da segnalare un rigore parato da Yann Sommer a Mattia Mosconi. Assenti i quattro giocatori che non partiranno per Bologna, vale a dire Hakan Calhanoglu, Manuel Akanji, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Personalizzato per Davide Frattesi.

Particolarmente scatenati i ragazzini delle scuole calcio che hanno inneggiato costantemente dalle tribune anche al presidente Beppe Marotta. A partitella conclusa, piccola sessione di calci piazzati per alcuni giocatori prima dei saluti al pubblico con annesso lancio di palloni.