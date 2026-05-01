Il Venezia torna in Serie A. I lagunari festeggiano la promozione nella massima serie in anticipo dopo il prezioso pareggio per 2-2 al Picco contro lo Spezia. Un traguardo importante che trova anche la celebrazione dell'Inter. Il club nerazzurro, attraverso un breve messaggio pubblicato su X, ha voluto dare il suo bentornato in Serie A alla squadra veneta: "Congratulazioni al Venezia per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione!", si legge nel post del club interista.
Congratulazioni @VeneziaFC_IT per la promozione in @SerieA 🇮🇹— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 1, 2026
Ci vediamo la prossima stagione
Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 18:10
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
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