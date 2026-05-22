Stando a quanto riporta Il Giornale, l'accordo di programma ufficiale tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia e la società Stadio San Siro spa costituita da Milan e Inter, per l'acquisto del nuovo stadio di San Siro, sarà sottoscritto intorno alla metà di giugno. L'impegno è chiudere l'iter di approvazione in tempo per consentire l'apertura dei cantieri per il secondo semestre del 2027, come auspicato da tutte le parti in causa.

Il governatore Attilio Fontana, intanto, ha convocato per giovedì prossimo, 28 maggio, una riunione con i capidelegazione dei partiti e l'assessore al Bilancio sul tema "nuovo stadio San Siro", come occasione per confrontarsi su eventuali criticità del progetto che i due club contano di far firmare a luglio all'archistar Norman Foster con David Manica.

Un progetto che non piace a tutti: domani, scrive sempre Il Giornale, i comitati ambientalisti salva-Meazza - 'No stadio', 'Legambiente Lombardia', 'Comitato Sì Meazza', 'associazione Gruppo Verde San Siro', 'Coordinamento Parco Ovest Milano' - tornano in piazza per manifestare contro l’abbattimento della Scala del Calcio, per poi confluire tutti alle 17 al Parco dei Capitani, dove sorgerà la nuova casa di Inter e Milan. Ci sarà anche il comico Paolo Rossi a portare supporto, oltre ad alcuni atleti olimpici, come preannunciato dagli organizzatori.