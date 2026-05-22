Campione d'Italia al primo colpo sulla panchina dell'Inter, Cristian Chivu si è aggiudicato il premio 'Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026'.

Prima dell'ultima gara della stagione, che andrà in scena domani allo stadio 'Renato Dall’Ara' di Bologna, il tecnico nerazzurro ritirerà il trofeo, assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare,

"La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A”.