Una storia fatta di radici, forza e ambizione. È quella di Manu Kone, centrocampista della Roma, che si racconta ai canali ufficiali della Lega Serie A, racconta quella che è stata la sua storia da calciatore e quello che è il suo presente in giallorosso. Partendo da quelli che sono i concetti che accompagnano la squadra di Gian Piero Gasperini: "Sappiamo tutti dove siamo e soprattutto dove stiamo andando, perché siamo una squadra. In campo andiamo in undici ma poi ci sono i sostituti, lo staff tecnico, gli allenatori, i fisioterapisti e i preparatori. Questo fa la squadra alla Roma, siamo tutti uniti e penso che sia importante".

"Penso di essermi adattato bene, in Champions per entrare nella storia"

Kone racconta poi quello che è stato l'ambientamento nella Capitale: "Penso di essermi adattato bene, perché era un Paese nuovo per me. In città sono tutti appassionati di calcio, è quello che mi piace. A parte questo, penso che sia un Paese accogliente, che tra virgolette ama gli stranieri e farli sentire a proprio agio, e questo mi piace". Kone è uno dei nomi al momento più chiacchierati in orbita mercato, con l'Inter che potrebbe tentare un nuovo assalto quest'estate, ma per il momento preferisce pensare al presente: "Sappiate che per la Roma è importante qualificarsi alla prossima Champions League e giocarla. Penso che quando lo farò, o se avrò l'opportunità di farlo, si ricorderanno di me perché potrò entrare un po' di più nella storia. So che qui manca da molto tempo dall'ultima volta".