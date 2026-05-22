Il presente si chiama Final Four di Eurolega, col Real Madrid che si giocherà l'atto conclusivo della kermesse di Atene in un derby tutto spagnolo col Valencia che si preannuncia a dir poco elettrizzante. Ma Sergio Scariolo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, trova alla vigilia anche il tempo di parlare delle voci legate al futuro della squadra di calcio delle Merengues, che sembra destinato a portare la firma di José Mourinho, pronto al clamoroso ritorno nella capitale spagnola. Una prospettiva che Scariolo, tifoso interista di lungo corso, accoglie con grande frenesia: "Non posso fare commenti non essendo ufficiale, diciamo che se dovesse succedere sarebbe qualcosa di speciale".

"Lo Scudetto di Chivu? Me lo sono gustato a poco a poco"

E da grande tifoso interista, Scariolo ha ovviamente festeggiato lo Scudetto ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu: "Nel mio foro interno, molto. Come tutte le conquiste progressive, è qualcosa che ho gustato poco a poco: una sensazione di dominio gratificante per il lavoro fatto da Chivu, per cui sono molto contento, che raccoglieva un’eredità pesante, per la bellezza di quello che c’era stato prima ma anche perché c’era da riprendersi dalla batosta della finale di Champions".