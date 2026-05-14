Sono i giocatori che hanno aperto il ciclo vincendo lo Scudetto numero 19 della storia dell'Inter, nel 2020/21, e che oggi si godono l'ennesimo trionfo da mettere in bacheca. Tre Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, come evidenzia anche Nicolò Barella nelle sue storie su Instagram.

Il centrocampista nerazzurro è uno degli appartenenti a questo "club del tre", insieme agli altri compagni di squadra ritratti nella foto: Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, tutti già in squadra quando i nerazzurri vinsero quel campionato. Oggi Lautaro e Barella sono rispettivamente capitano e vice-capitano in un ciclo che sperano, come tutti i tifosi dell'Inter, possa essere ancora lungo.

Da sottolineare come i trionfi evidenziati nella storia di Barella siano arrivati con tre allenatori diversi: Antonio Conte, Simone Inzaghi e ora Cristian Chivu, ad evidenziare una continuità progettuale invidiabile. La foto è stata poi ripostata da Steven Zhang sui propri canali ufficiali.