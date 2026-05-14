È ancora tempo di festa per l'Inter. E il bello deve ancora arrivare. In attesa della parata di domenica pomeriggio (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI) che inonderà Milano di nerazzurro per celebrare i doppi Campioni d'Italia, sui social dei calciatori del Biscione continuano senza sosta divertenti scambi di battute e simpatici botta e risposta. Tra gli ultimi protagonisti ci sono il solito Marcus Thuram e Piotr Zielinski, 'colpevole' di aver osato celebrare la conquista della Coppa Italia con un post pubblicato su Instagram.

Il centrocampista polacco ha proposto una serie di scatti con l'ultimo trofeo in mano e la medaglia in mano, sia negli spogliatoi che in campo (con la famiglia) ma anche a bordo di un aereo (insieme ai compagni come Carlos Augusto e Yann Bisseck). Senza dimenticare le foto di festa con tutta la squadra al completo e quelle durante il match vinto 2-0 contro la Lazio in finale. "Coppa Italia" è la semplice descrizione di accompagnamento scelta dall'ex Napoli, che diventa poi 'vittima' del commento di Tikus, ovvero "Zielu una domanda". Di che domanda si tratta? Facile pensare che il riferimento sia all'ormai celebre meme opera di Moise Kean e rilanciato con insistenza anche dal francese. Indizio? La parola "Polacco".