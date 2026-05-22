Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset degli obiettivi dei rossoneri, tra uno Scudetto non raggiunto e una qualificazione in Champions ancora da conquistare: "Futuro? Vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica", ha concluso l'ex Real Madrid.