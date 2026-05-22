Come ogni estate l'Atalanta ha in programma una cessione pesante per far quadrare i conti e investire il ricavato in giocatori utili al progetto tecnico. Mossa necessaria a maggior ragione in questo 2026, visto che i bergamaschi non potranno approfittare dei ricavi prodotti dalla qualificazione alla Champions League e dovranno acccontentarsi di quelli, decisamente inferiori, derivanti dalla Conference League. Che il giocatore sacrificabile fosse Ederson era noto da tempo, anche perché il brasiliano (non convocato da Carlo Ancelotti al Mondiale) ha un contratto in scadenza nel 2027 e scarsa volontà di rinnovarlo. Detto, fatto.

Come riporta Sportitalia, è praticamente definito il trasferimento del centrocampista classe '99, in passato seguito con interesse anche dall'Inter, al Manchester United. E come al solito l'Atalanta, in uscita, lavora benissimo perché le cifre sul tavolo sono decisamente importanti: 48 milioni di euro più 5 di bonus, incasso decisamente significativo per un giocatore a un anno dalla scadenza naturale del suo contratto.

Ederson diventa così il quinto trasferimento più caro della storia in uscita del club orobico dopo Rasmus Hojlund (79 milioni) al Manchester United, Mateo Retegui (62 milioni) al Al Qadsiah, Teun Koopmeiners (58 milioni) alla Juventus e Cristian Romero (53 milioni) al Tottenham.