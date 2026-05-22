L'Inter Primavera chiude la sua stagione a Cesena: al Manuzzi finisce 2-1. I nerazzurri non riescono quindi ad accedere alla semifinale del Campionato Primavera. Ecco i giocatori della squadra di Carbone che hanno convinto e quelli che invece hanno deluso.

UP

KUKULIS: Pochi palloni a sua disposizione, ma comunque timbra il cartellino anche oggi. Per il resto non è particolarmente coinvolto e fatica a rendersi utile, però in area di rigore si conferma glaciale, con il gol che aveva sbloccato la gara a metà primo tempo.

MARELLO: Entra bene, tocca tanti palloni, colpisce anche una traversa su punizione che sarebbe potuta valere la semifinale. Con il senno di poi forse avrebbe dovuto giocare lui dal primo minuto, ma la grande condizione di Mayé rendeva difficile la scelta per Carbone.

DOWN

ZOUIN: Fuori dal flow della partita, cerca di mettersi in ritmo da solo. Scelta peggiore possibile, perché spesso l'attacco dell'Inter arriva dalle sue parti e va in stallo. Unica nota positiva la punizione conquistata in occasione del gol di Kukulis, ma non basta per ottenere un giudizio positivo.

EL MAHBOUBI: Anche lui mette lo zampino sul gol dello 0-1 con l'assist, ma non basta. Sostanzialmente gioca una partita priva di spunti, confermando l'impressione che a partita in corso sia più incisivo che quando scende in campo dal primo minuto.

DELLA MORA: Errore da matita blu sul rigore causato, quando Wade gli prende il tempo. L'attaccante cesenate è un ottimo giocatore, ma il terzino nerazzurro è stato troppo leggero in quell'occasione. Considerando che è uno dei più esperti tra i giocatori a disposizione di Carbone, è ancora più pesante la sua ingenuità.

MAYE': Partita no. Non riesce mai a sprigionare la sua forza e la sua potenza fisica, bloccato dall'ottima fase difensiva del Cesena, attento a non concedergli nulla. Nel finale manca di lucidità, con qualche scelta sbagliata.