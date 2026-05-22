Dopo Bologna-Inter, ultima gara della stagione dei nerazzurri, Henrikh Mkhitaryan si ritroverà di fronte a un bivio della sua lunga e prestigiosa carriera: continuare a giocare a calcio con la maglia della Beneamata o ritirarsi. Rispetto a queste due opzioni, Fabio Galante non ha alcun dubbio su quale strada debba prendere l'esperto centrocampista armeno: "Domenica, dopo la partita, gli ho detto: "Mi raccomando non andare via, rimani' - ha confidato l'ex difensore dell'Inter a Radio Tv Serie A -. L'ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti, poi gli ho mandato questo messsaggio. Io ci sono passato da questi momenti, quando ero al Livorno a 35-36 anni. Lui è uno di quei giocatori che può insegnare tanto ai giovani, far capire loro il significato di indossare la maglia dell'Inter. Poi può anche aiutare i ragazzi come Sucic, per esempio. Spero che gente come Mkhitaryan, che è ancora indecisa sul da farsi, possa restare".