Complice la vittoria del campionato belga da parte del Bruges, è tornato d'attualità il tema relativo al futuro di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005, che ieri ha salutato quello che è stato il suo pubblico per un anno dopo una stagione da grande protagonista nei Blauw en Zwart.

Secondo il giornalista Matteo Moretto, non è in discussione il fatto che il figlio d'arte tornerà all'Inter, che eserciterà la recompra che vanta grazie all'accordo stipulato l'estate scorsa, poi bisognerà capire se ci resterà definitivamente o dovrà fare le valigie per l'ennesima volta. Questo dipenderà dal progetto che il club milanese ha in mente per il ragazzo e, in secondo luogo, dalle offerte che arriveranno in Viale della Liberazione dai club che hanno già messo gli occhi su uno dei talenti emergenti del calcio internazionale. Tra le società che si sono fatte avanti c'è il Brentford, destinazione non presa in considerazione dall'entourage del centrocampista classe 2005.

Dal canto suo, Stankovic jr. non ha mai nascosto il fatto di sognare un debutto a San Siro con la squadra che fu di suo padre.