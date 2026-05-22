Non sono piaciute per nulla a Cesc Fabregas, tecnico del Como, le dichiarazioni pubbliche di apprezzamento rilasciate da Javier Zanetti nei confronti di Nico Paz, fantasista argentino descritto dai media come sogno impossibile del mercato dell'Inter. "Adoro Nico Paz, so che tornerà al Real Madrid ma non perdo mai la speranza di vederlo con la maglia dell'Inter", aveva detto Pupi a DSports Radio.

Parole che Fabregas è stato chiamato a commentare dai giornalisti, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Como, ultima gara della stagione dei lariani: "Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche. Io conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni - la premessa del tecnico spagnolo -. Alla fine, Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa su di lui è il Real Madrid. lo so che Zanetti non lavora per il Madrid né per il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, lo so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Si sta provando a vedere se può giocare o no domenica, ma meriterebbe di giocare, ci ha aiutato tantissimo. Poi siamo contenti con lui e vedremo che succederà in 4-5 settimane".