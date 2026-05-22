Il campionato di Serie A arriva alla sua ultima giornata, ma molti verdetti sono già arrivati. Tra questi, oltre alla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter di Christian Chivu (che si è aggiudicato il premio 'Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026'), ci sono anche i migliori giocatori della stagione eletti dalla Lega Serie A. Tra gli MVP dell'annata spicca anche Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della Serie A nominato come miglior attaccante del torneo.

Il miglior portiere è invece Mile Svilar della Roma, mentre il miglior difensore viene individuato in Marco Palestra, obiettivo nerazzurro per il mercato estivo e reduce da un'ottima annata in prestito al Cagliari dall'Atalanta. La palma di miglior centrocampista va invece a Nico Paz, corteggiato dal Biscione ma negli ultimi minuti blindato dal tecnico del Como, Cesc Fabregas che ha risposto alle recenti parole di ammirazione di Javier Zanetti.

IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A:

"La Lega Calcio Serie A rende noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata).

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)

MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)