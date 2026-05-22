Ospite speciale all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, per le celebrazioni dell'Inter dobletista, Massimo Moratti ha rilasciato una battuta flash ai colleghi di Sky Sport: "Non si possono fare paragoni tra l'Inter del 2010 e quella di oggi, è sempre difficile farne tra due epoche diverse e stili di gioco differenti. Dico che aggiungerei alcuni di questi giocatori, 2-3, forse anche di più, agli 11-12 che hanno trionfato a Madrid", le parole dello storico patron della Beneamata.