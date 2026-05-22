Qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano in vista della pur ininfluente sfida di campionato tra Bologna e Inter. "Se la squalifica di Lucumi gli aveva tolto ogni possibilità di scelta nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, costringendolo a puntare sulla coppia Helland-Heggem, stavolta il rientro del nazionale colombiano riapre completamente il ballottaggio", si legge sul Corriere dello Sport.

In ogni caso il colombiano sembra destinato a riprendersi un posto da titolare, per cui i dubbi riguardano chi tra gli altri due lo affiancherà in retroguardia. Per il resto ci sarà probabilmente spazio per chi ne ha avuto di meno. "Sulle corsie laterali - si legge ancora - il duello più acceso è a destra, dove si giocano una maglia Joao Mario, Zortea e De Silvestri. A sinistra, invece, Miranda resta nettamente favorito su Lykogiannis".

Come esterni offensivi, "a ieri i favoriti sembravano essere Bernardeschi e Rowe, ma la seduta odierna potrebbe cambiare le decisioni. A centrocampo il nodo riguarda il terzo uomo accanto a Freuler e Ferguson: sarà uno tra Moro e Pobega. Davanti, infine, il riferimento resta Castro, con Dallinga pronto a subentrare".