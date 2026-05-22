Manu Koné è la pedina che la Roma ha individuato come "sacrificabile" per mettere a posto i conti entro il 30 giugno, ma questo (come si legge sul Corriere dello Sport) non significa aver già trovato un accordo con l'Inter. Anzi. Ad oggi la valutazione dei giallorossi sembra più vicina ai 50 milioni che ai 40. Per i nerazzurri, significherebbe far fuori l'intero budget messo a disposizione da Oaktree al netto delle cessioni.

Per questo nell'operazione potrebbe rientrare una pedina come contropartita tecnica e a Gasperini piacerebbe un laterale sinistro come Carlos Augusto, giocatore di grande duttilità la cui valutazione per l'Inter dovrebbe essere di non meno di 20 milioni di euro. Certo, i nerazzurri si priverebbero di un elemento che in questi anni ha fatto da vice sia a Bastoni che a Dimarco, in pratica bisognerebbe cercare due sostituti invece di uno, in caso di partenza. Nel caso in cui davvero dovesse mettersi in moto una trattativa su queste basi, Koné verrebbe ceduto entro il 30 giugno e Carlos Augusto alla Roma rientrerebbe nell'esercizio successivo.

Il brasiliano, in ogni caso, si trova benissimo all'Inter, avrebbe però voglia di una maggiore continuità e per questo non ha dato l'assenso al rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Alla Roma, ormai a un passo dal qualificarsi in Champions, quello spazio in più lo avrebbe.