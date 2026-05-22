Tuttosport pubblica oggi un'intervista con Antonio Careca, grande attaccante del Napoli degli anni Ottanta e Novanta che coi partenopei vinse anche uno Scudetto.

Ha seguito il campionato di Serie A ?

«Certo come sempre. L'Inter ha fatto una stagione perfetta, ha allungato per tempo e il Napoli non ha potuto che accontentarsi del secondo posto. E' comunque un buon risultato, l'obiettivo era andare in Champions League ed è stato raggiunto. L'Inter è stata più forte, quasi imbattibile. Mi piacerebbe vedere l'anno prossimo il Napoli almeno in semifinale o anche finale di Champions. E' difficile, ma si può fare. Adesso scopriremo cosa ne sarà del dopo Conte».



Sarri è l'uomo giusto per sostituirlo ?

«Sarri porta grande aspettative. Conosce già l'ambiente, ha già fatto bene. Gli piace giocare un buon calcio, ha una mentalità brasiliana. Anche se pure da noi adesso stanno prendendo piede gli allenatori che per tenersi stretto il posto puntano a fare risultato con un calcio meno spettacolare e più redditizio. Io dico che si può anche perdere, non è la fine del mondo, ma se giochi bene hai fatto il massimo. Io ho fatto allenatori che ci facevano giocare liberi: Telê Santana, Cilinho che ho avuto al San Paolo ed era uno spettacolo vedere come ci allenava e quello che facevamo in campo. Lui ci diceva che bisognava appagare chi paga il biglietto».

Come vede il calcio italiano dal suo osservatorio?

«E' un peccato mortale che l'Italia non vada nemmeno quest'anno al Mondiale. Tre volte senza gli azzurri. Incredibile, incredibile».