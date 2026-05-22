Non c'è molto da aggiungere, è un periodo negativo per Benjamin Pavard. Il difensore francese classe '96, oltre a non essere stato convocato per il Mondiale come ampiamente prevedibile ed essere stato restituito al mittente dal Marsiglia, ha vissuto una pessima esperienza personale che per fortuna è finita senza conseguenze. Mercoledì sera, infatti, l'abitazione di Pavard è stata presa di mira da un tentativo di furto con scasso. La moglie e il cognato del calciatore hanno sorpreso i ladri nel giardino dell'abitazione, situata nel settimo arrondissement di Marsiglia. La famiglia ha quindi allertato la polizia, che è intervenuta tempestivamente sul posto.

I sospetti sono stati rapidamente arrestati e posti in custodia cautelare. Secondo le informazioni di France 3, provengono tutti dalla regione di Parigi e hanno un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.