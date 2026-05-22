Nonostante le voci di mercato convergano sul fatto che Manu Koné sia il principale obiettivo per il centrocampo, sono sempre più rumorose quelle che vogliono l'Inter lanciata sul fronte Curtis Jones. E in Inghilterra confermano. Secondo quanto appreso da TeamTalk, il centrocampista del Liverpool sarebbe sempre più propenso a un trasferimento in Italia, mentre cresce l'incertezza sul suo futuro a lungo termine al Liverpool.

Jones è da tempo considerato uno dei giovani più talentuosi del vivaio dei Reds, ma fonti interne indicano che la sua situazione contrattuale sta diventando uno dei principali problemi interni del club in vista della finestra di mercato estivo. Il centrocampista 25enne ha poco più di 12 mesi di contratto rimanenti e, secondo TeamTalk, le trattative per un rinnovo sono state momentaneamente sospese, in attesa che sia il giocatore che il club rivalutino le rispettive posizioni. Questa incertezza ha attirato l'attenzione di diversi club sia in Premier League che in Europa.

La testata britannica aveva già rivelato che Aston Villa e Newcastle United sono tra le squadre di Premier League che mantengono un forte interesse per il nazionale inglese. Entrambi i club apprezzano la versatilità, l'energia e la capacità di Jones di ricoprire più ruoli a centrocampo e, secondo le fonti, il giocatore ha estimatori all'interno dei rispettivi dipartimenti di scouting. Tuttavia, è l'Inter a essere emersa come la favorita, con i campioni d'Italia in testa alla corsa per la stella del Liverpool.