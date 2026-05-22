Nuove pretendenti si affacciano all'orizzonte per Tarik Muharemovic, 23enne difensore centrale del Sassuolo che ha disputato un'ottima stagione in neroverde e ha centrato la qualificazione ai Mondiali con la sua Bosnia (eliminando l'Italia nella finale dei playoff.

Secondo quanto riportato sul proprio profilo X da Nicolò Schira, ci sarebbero due club interessati dalla Premier League, ovvero Tottenham e Bournemouth. Da ricordare che la Juventus vanta il 50% sulla rivendita in virtù degli accordi raggiunti tra i bianconeri e il Sassuolo al momento del passaggio agli emiliani a titolo definitivo.

Nelle scorse settimane Muharemovic è stato più volte accostato all'Inter e sono emerse anche le possibili formule dell'acquisto per il giocatore, col quale entourage i nerazzurri hanno un accordo di massima. Da trovare ancora, invece, quello per il cartellino con il Sassuolo.