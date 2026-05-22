Domani sera, all'Olimpico di Roma, andrà in scena l'ultima recita di Pedro con la maglia della Lazio. Una parentesi di quattro anni che non si è chiusa con la ciliegina sulla torta di un trofeo, possibilità sfumata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter dello scorso 13 maggio: "I tifosi mi mancheranno tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare ma rispetto la loro decisione - le parole dell'attaccante spagnolo rilasciate per il Matchday Programmr del club capitolino -. Giocare senza la loro spinta è stato difficile. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata e sarebbe stata la conclusione perfetta. Però sono certo che questa situazione tornerà presto alla normalità, se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto. Dove merita di stare".