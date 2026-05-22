Thomas Poletti, centrocampista del Cesena Primavera, gioisce a gran voce ai microfoni di Sportitalia al termine della vittoria nei playoff contro l'Inter: “È sempre bello giocare davanti ai propri tifosi nel nostro stadio. Segnare qui è un’emozione incredibile. Ero uno di quei ragazzi sui seggiolini del Manuzzi. Inter buonissima squadra, ha portato tanti ragazzi che in campionato non c’erano. Noi abbiamo avuto quel qualcosa in più che ci ha permesso di raggiungere la semifinale. Dobbiamo affrontare il Parma al massimo delle nostre possibilità per vincere”.