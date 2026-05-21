Hakan Calhanoglu parla così ai microfoni di B/R Football della vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia: “Chivu ha parlato con noi, ci ha trasmesso qualcosa di importante, qualcosa di differente perché anche lui è stato un grande campione e ha vinto. Sa come palare con i giocatori. Il mio momento preferito? Il gol contro la Roma, abbiamo vinto 5-2 ed è stata una partita importante per il titolo”.

Due battute anche per Marcus Thuram: “Il momento preferito della stagione? La gara contro la Roma, abbiamo offerto una prestazione davvero solida e lì abbiamo spinto definitivamente per vincere il titolo. Poi è tornato Lautaro ed è stato molto bello”.