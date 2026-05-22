Federico Dimarco ha conquistato il premio di miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Ulteriore corona da mettere sulla testa per il ragazzo di Calvairate, che col suo record di assist in una stagione e i suoi gol pesanti ha messo in riga tutti i concorrenti per un riconoscimento forse annunciato, ma sicuramente meritato. E che soprattutto, rappresenta una prima volta storica per quel che riguarda la Serie A: da quando, nella stagione 2018-2019, la Lega Calcio Serie A ha introdotto gli awards individuali, Dimarco, oltre a diventare il terzo giocatore dell'Inter a prendersi lo scettro, diventa il primo calciatore italiano ad aggiudicarsi questo ambito riconoscimento, che nelle precedenti sette volte era andato a calciatori stranieri.

Dimash sul trono che fu di CR7 e Kvaratskhelia

Primo giocatore a ricevere questo premio fu Cristiano Ronaldo, nella stagione 2018-2019; poi si sono susseguiti negli anni elementi del calibro di Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Rafael Leao, Kvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martinez e Scott McTominay. "Dimarco ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano”, ha affermato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo nell'annunciare il nome del vincitore.