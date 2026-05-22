In occasione di Inter-Hellas Verona di domenica scorsa, nella giornata in cui il mondo nerazzurro ha celebrato il Double nazionale, il club milanese si è reso protagonista di un'importante opportunità di ingaggio dedicata a media, piattaforme e talent di grande rilevanza, nel segno di una strategia di consolidamento del proprio posizionamento internazionale, con gli Stati Uniti identificati come uno tra i territori dal più alto potenziale.

L'attivazione in occasione di Inter-Hellas segue la scia di quella organizzata in questa stagione in occasione del Derby di Milano: un modo di amplificare il percorso di internazionalizzazione intrapreso dal Club negli ultimi anni, in cui Inter si è già resa protagonista di tappe fondamentali in particolare nel mercato americano. Dalla partecipazione a TST e al Coachella fino alle attività sviluppate sul territorio durante la FIFA Club World Cup, oltre all'apertura di Inter Academy, il Club ha costantemente rafforzato la propria visibilità negli USA, creando occasioni di contatto diretto con uno dei pubblici più dinamici e rilevanti a livello globale.

Le attività sono state organizzate e sviluppate in modo da regalare ai creator e ai giornalisti coinvolti un'immersione totale nel mondo nerazzurro, in un'occasione unica come le celebrazioni per il Double. I talent hanno avuto modo di visitare i luoghi in cui si respirano la quotidianità e la storia del Club come l'Inter HQ e il BPER Training Centre di Appiano Gentile, con la possibilità di registrare un mix di interviste e contenuti incontrando Luca Adornato, Brand ＆ Marketing Director, il Mister della Prima Squadra Maschile Cristian Chivu, e i giocatori Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

Le attività sono state rese uniche ed irripetibili dalla Matchday Experience, con un tour dello stadio San Siro e la visione da bordo campo del riscaldamento pre Inter-Hellas Verona. A seguire, la delegazione di media ha assistito alla partita da una posizione esclusiva per poi vivere in prima persona le celebrazioni per lo Scudetto sia al Meazza che nel cuore della città, quando la festa si è trasferita in Piazza Duomo.

L’attivazione nasce con l’obiettivo di ampliare la visibilità del Club negli Stati Uniti e in Europa, coinvolgere nuove community di tifosi attraverso uno storytelling sempre più ricco e strutturato dei progetti strategici nerazzurri in un momento iconico come quello della celebrazione del Double 25/26.