A Como si lavora per l'Europa, e non solo in campo. Come è arrivata la certezza aritmetica della qualificazione della squadra di Cesc Fabregas alle prossime Coppe europee, il Comune ha iniziato i lavori di ammodernamento dello stadio Giuseppe Sinigaglia al fine di renderlo idoneo per rispettare gli standard previsti dalla UEFA, con lo smantellamento dei tubi che componevano la Curva Nord. Giustamente soddisfatto il sindaco Alessandro Rapinese, che ai microfoni di Sky Sport lancia delle punzecchiate: "Una curva già non c'è più, è sparita in pochi giorni e ci stiamo preparando all'Europa. Il campo verrà allargato perché la UEFA chiede dimensioni maggiori, contrariamente ad altre città dove la politica cincischia noi stavamo già facendo sparire la curva dopo la fine della partita col Parma".

"Fabregas in consiglio comunale? Mi prenderebbe il posto".

Rapinese evidenzia poi: "Al di là dell'Europa che è un prestigio pazzesco, è un onore incredibile. A prescindere dal risultato finale, io sono un appassionato di calcio e devo dire che a livello nazionale non c'è una squadra che ha un gioco così divertente. Io vengo allo stadio e mi diverto, mi diverto anche quando prendiamo gol perché è il calcio che voglio vedere". Ma chi sceglierebbe del Como per il suo consiglio comunale? "Cesc Fabregas no, ha l'indole del condottiero e mi porterebbe via il posto. Dovessi pensare ad un assessore stravedo per Maxence Caqueret, quando è in campo godo parecchio".