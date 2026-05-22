Lukas Podolski saluta il calcio giocato. L'ex Nazionale tedesco, che ha vissuto in carriera una breve e poco fortunata parentesi all'Inter nella prima metà dell'anno 2015, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo in prossimità dei 41 anni che compirà il prossimi 4 giugno. Podolski e lo Gornik Zabrze, club polacco che ha ospitato gli ultimi frammenti della sua carriera agonistica, hanno pubblicato un video su Instagram per dare la notizia. Quello di Podolski, però, non sarà proprio un addio ai Górnicy, e ora vedremo perché.

Un grazie al calcio in sei lingue diverse

"Un capitolo si chiude, una nuova era ha inizio", scrive Prinz Poldi, campione del Mondo con la Nazionale tedesca nel 2014, dentro una stanza con tutte le maglia indossate nella propria carriera, mentre nel video prepara i bagagli e ripercorre le tappe della sua carriera attraverso memorabilia e immagini, dicendo alla fine: "Bene, è finita". Poi chiude una porta sulla quale compare la scritta "Grazie calcio" in sei lingue diverse. Mentre dal club polacco arriva l'annuncio che Podolski è diventato il nuovo proprietario, con conseguente augurio per il suo nuovo incarico.