Il Triplete dell'Inter oggi compie 16 anni. E non poteva mancare il ricordo di Marco Materazzi, uno degli eroi di quella impresa epica compiuta dalla squadra di José Mourinho, che su Instagram ha voluto rivivere per un momento quel 22 maggio 2010: "Una notte eterna - l'incipit del messaggio di Matrix su Instagram -. La Champions League, il Triplete, la storia dell’Inter, la nostra storia. Quella coppa resterà per sempre parte di me. Per la squadra, per i tifosi, per chi ha creduto in noi fino all’ultimo secondo".

