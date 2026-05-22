Ricordi, emozioni, gioie, dolori, vittorie esaltanti, sconfitte brucianti. Insomma, nei 10 anni di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City sono accadute tante cose, che l'allenatore spagnolo ha provato a sintetizzare in un video di oltre 3 minuti, attraverso cui ha detto ufficialmente addio ai Citizens. Notizia che era nell'aria da tempo ma che il diretto interessato ha voluto comunicare in modo più emotivo, per rendere omaggio alla sua lunga esperienza in Inghilterra. "Che tempo abbiamo vissuto insieme", il suo commento alla clip.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026