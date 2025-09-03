Benjamin Pavard ha lasciato un vuoto nel cuore del suo compagno di Nazionale Marcus Thuram. Nonostante i due siano insieme a Clairefontaine per gli impegni della Nazionale francese, Tikus non nasconde la tristezza per aver visto Benji lasciare l'Inter per accasarsi all'Olympique Marsiglia. Almeno, questo si evince dal commento con faccina triste postato dall'attaccante nerazzurro in risposta all'immagine di Pavard arrivato nel centro sportivo dei Bleus.
Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 14:21
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
