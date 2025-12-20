Anche a Riad il Bologna si rivela bestia nera dell'Inter. Stavolta i protagonisti "sono il portiere Ravaglia, che ha parato due rigori nella serie finale, e Ciro Immobile, che ha segnato il suo, l'ultimo". A sfidare la prima finalista, ovvero il Napoli, ci sarà la squadra di Vincenzo Italiano, che dopo aver perso varie finali a Firenze, "a Bologna ha capito che si possono vincere" sottolinea la Repubblica che poi torna anche ad analizzare quanto fatto dai nerazzurri: "L'Inter si trova invece a fare i conti con l'ennesimo scontro diretto perso, il sesto su sette totali. Una statistica troppo chiara per scomodare fortuna e sfortuna".

"La differenza a favore del Bologna l'hanno fatta Rowe e Immobile, entrambi a segno, mentre Bonny ha passato la palla a Ravaglia" nella lotteria dei rigori, arrivati dopo il pari per 1-1 ai regolamentari. "Sugli spalti, poco affollati, hanno festeggiato le trenta Travel Girls, 'ragazze di curva, che hanno deciso di arrivare da Bologna per dare un messaggio: ce la caviamo bene da sole, anche in un Paese in cui le donne cominciano solo ora a emanciparsi', come ha raccontato la portavoce Elena", nota di colore e non banale sul quale il quotidiano romano pone l'attenzione.