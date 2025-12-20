Marco Palestra è la prima scelta e il preferito dell'Inter, ma non si tratta dell'unico profilo che da Viale della Liberazione stanno prendendo in considerazione per fascia destra del futuro dopo l'infortunio di Denzel Dumfries. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport mentre spiega che Brooke Norton-Cuffy "non scalda particolarmente", mentre Rafik Belghali (osservato da vicino di recente) piace tanto ma parteciperà alla Coppa d'Africa con l'Algeria. Motivo che rinvia la fattibilità dell'affare all'estate. "L’idea è di non prendere un sostituto per il lungodegente Dumfries (rientro solo a marzo), puntando sulle soluzioni interne a disposizione", scrive il quotidiano prima di scendere nel dettaglio.

Insomma, secondo il quotidiano romano si valuta di progettare l’investimento vero per la fascia destra a fine stagione. "Come premesso - scrive il Corsport -, il grande obiettivo è Palestra, ma la sua quotazione è schizzata alle stelle. Tanto che i rumors riportano addirittura di una richiesta di 40 milioni per il suo cartellino, una volta che sarà rientrato dal prestito al Cagliari. Per l’Inter si tratterebbe di un acquisto fuori dai parametri di Oaktree. Servirebbe una deroga - da non escludere -, o strappare condizioni migliori. Belghali, allora, con i suoi 24 da compiere solo il prossimo giugno e un prezzo decisamente più competitivo rispetto a Palestra, può essere considerato un’alternativa, soprattutto se confermerà le prestazioni e il rendimento della prima parte della stagione. Al netto, evidentemente, di una concorrenza che non manca: a cominciare dalla Juventus".

